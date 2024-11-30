兩岸國際

日本多地自來水檢出PFAS

日本環境省及國土交通省昨日公布本年度全國自來水調查結果，發現除了富山縣以外，46個都道府縣的1,745間自來水企業中，有20%檢測出可致癌的全氟和多氟烷基物質（PFAS）。（綜合報道）
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