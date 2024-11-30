11月30日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月30日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
德外長下周訪華晤王毅
中國外交部發言人毛寧昨日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，德國外長貝爾伯克將於下周一至下周二訪問中國，王毅將同貝爾伯克共同主持第七輪中德外交與安全戰略對話。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241130-1130_00180_047/德外長下周訪華晤王毅
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc