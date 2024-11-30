兩岸國際

德外長下周訪華晤王毅

中國外交部發言人毛寧昨日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，德國外長貝爾伯克將於下周一至下周二訪問中國，王毅將同貝爾伯克共同主持第七輪中德外交與安全戰略對話。（綜合報道）
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