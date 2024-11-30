Google涉壟斷網上廣告 加拿大競爭局起訴

促強制2技術工具出售 罰款3%營收 加拿大競爭局周四起訴美國互聯網公司Google，指控它的網上廣告業務存在反競爭行為，要求法庭強制Google出售兩項廣告技術工具，同時處以相當於Google全球營收3%的罰款。

加拿大競爭局自2020年開始調查Google網上廣告業務是否存在妨礙競爭對手行為，局方向加拿大競爭法庭入稟，指控Google多年來透過非法綑綁廣告技術產品，妨礙對手競爭能力，從而鞏固自身在網上廣告市場的主導地位。當局要求Google出售出版商廣告服務器DoubleClick for Publishers和廣告交易平台AdX，Google有45天時間向法庭提交答辯。

Google全球廣告副總裁泰勒發聲明批評加拿大競爭局忽略廣告買賣雙方選擇眾多，市場存在激烈競爭，期待在法庭上抗辯。他強調，Google的廣告技術工具可資助網站和應用程式的內容，並幫助它們接觸新客戶。

近年亦遭美司法部指控 美國司法部近年亦試圖證明Google壟斷發行商廣告伺服器、廣告商網絡市場。Google則辯稱，美國司法部漠視公司的合法商業決策，並稱網絡廣告市場競爭充滿活力，同時提到美國政府選擇性挑出網絡市場一小部分指控，並未把激烈市場競爭納入考慮。本報綜合報道