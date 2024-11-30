伊朗擬增6270離心機 IAEA憂擴產濃縮鈾

伊朗與歐洲重啟核談判前夕，英媒披露國際原子能機構（IAEA）周四發放的一份機密報告，指伊朗計劃在核設施額外安裝超過6,270台鈾濃縮離心機，並啟用更多已安裝的離心機，回應IAEA理事會上周通過決議譴責伊朗。伊朗增加離心機數量，意味能生產更多濃縮鈾及更快提高其濃度。

伊朗目前在納坦茲和福爾多的兩座地下設施，以及在納坦茲的一座地面試驗廠安裝了一萬多台離心機。要提高濃縮鈾濃度，通常要串聯大量分離級離心機成為分離級聯合系統，稱為「級聯」（cascades）。IAEA報告指，伊朗計劃合共安裝32個離心機級聯，每個級聯有160多台機器。其中18個是IR-4型離心機級聯，每個級聯由166台離心機組成，將設於納坦茨地下核設施。

在地下核設施安裝 在納坦茲地面試驗廠，伊朗計劃增加全級聯的數量，包括一個由多達1,152台先進IR-6型離心機組成的大型級聯，這將是伊朗迄今最大型級聯。上述計劃安裝的級聯數量遠超目前已安裝數量，伊朗將注入鈾原料啟動它們，IAEA則稱伊朗暫時尚未這樣做。報告續指，新離心機的唯一指定濃縮鈾水平是5%，遠低於伊朗目前生產的60%，可能是在特朗普明年1月就職美國總統前，以及與歐洲重啟核談判前的和解舉措。

級聯安裝進度方面，伊朗此前已開始在納坦茨地下核設施安裝合共18個IR-2型離心機級聯，目前完成安裝最後兩個級聯，將全數啟動它們，但IAEA指截至周二伊朗仍未注入鈾原料。本報綜合報道