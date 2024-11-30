烏破700團夥 指助壯漢偷渡出境

【本報綜合報道】烏克蘭國家邊防局發言人德爾琴科周四表示，自俄烏戰爭全面爆發以來，邊防局與其他執法機構合作，瓦解近700個協助適齡入伍男子偷渡出境的犯罪組織。

德爾琴科指出，自戒嚴以來截至上月底，已發現逾660個參與偷運人口組織，平均每個月發現30個，估計到本月底總數會增至接近700個。隨着天氣變冷，繞過邊防檢查站企圖非法越境次數明顯減少，大多數發生在烏克蘭接壤羅馬尼亞、摩爾多亞邊界。烏克蘭邊防軍最近在接壤波蘭的邊防檢查站，發現兩名男子躲藏在一輛出境巴士的暗格內，巴士司機面臨刑事指控。

聯波蘭搗製假文件網絡 德爾琴科續稱，烏克蘭和波蘭聯手搗破一個製造偽冒文件的犯罪網絡，檢獲大批協助烏克蘭適齡入伍男子出國的假文件。其中，在烏克蘭利沃夫、基輔及敖德薩的搜查行動中，沒收270多個印章、全息圖像貼紙、全息圖像菲林及1.1萬多份空白文件。

德爾琴科強調，邊防局會持續打擊專門偷運男性出境的有組織犯罪集團。