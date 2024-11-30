美指朝擬供俄更多彈道導彈

【本報綜合報道】聯合國安理會周三開會審議俄烏戰事，美國常駐聯合國副代表伍德指北韓準備向俄羅斯提供更多彈道導彈、遠程自走炮及多管火箭炮。

伍德表示，俄羅斯去年從北韓接收逾1.8萬個滿載彈藥及相關裝備的貨櫃，以及超過100枚彈道導彈，用於攻擊烏克蘭城市。伍德稱，北韓準備向俄羅斯運送更多彈道導彈，情報顯示大批北韓製170毫米自走炮及240毫米多管火箭炮，即將出現在戰場。北韓透過軍援俄羅斯，換取防空系統、燃料、先進技術及軍民兩用設備。

普京銀彈獎勵前線 此外，俄羅斯總統普京日前簽署法令，向簽署合同加入國家近衞軍服役一年，並願意在頓涅茨克、扎波羅熱、盧甘斯克及赫爾松特別軍事行動區域執行任務的人士，每人發放40萬盧布（約2.9萬港元）獎金。駐俄羅斯伏爾加格勒州的第20近衞摩托步兵師，近日傳出逾1,000人開小差逃走。

南韓聯合參謀本部表示，北韓於周四至昨日凌晨對南韓境內空飄約40個垃圾氣球，江原道和首都圈地區發現約30個墜落物。聯合參謀本部指，氣球攜帶的垃圾主要為反韓傳單，不含危害安全的物質。