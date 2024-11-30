中俄11軍機聯合巡航 韓稱防空識別區被闖

東北亞局勢緊張 轟6N首參與任務 東北亞局勢波譎雲詭之際，中俄兩軍昨日在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航，中國首次派出國產遠程戰略轟炸機轟6N參與任務。南韓聯合參謀本部（聯參）稱，11架中俄軍機一度進入南韓防空識別區，南韓空軍戰機升空戒備防範突發情況。

聯參指出，昨天早上9時35分至下午1時53分，5架中國軍機和6架俄羅斯軍機依次進入南韓東部和南部海域防識區後離開，未侵犯南韓領空。中國軍機從南韓西南部離於島一側飛入防空識別區後向獨島（日稱竹島）方向飛行，俄羅斯軍機則從南韓東北部向獨島方向南下，雙方軍機匯合後在獨島以南海域上空停留一段時間後返回。在中俄軍機進入防空識別區前，韓軍已捕捉到有關迹象。

中國國防部表示，聯合空中戰略巡航是根據中俄兩軍年度合作計劃實施，旨在有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。南韓稱，中俄兩國軍機自2019年起以聯合軍演等為由，每年進入南韓防空識別區一至兩次，但事前沒有通報。防空識別區是一國基於空防需要而劃定的空域，目的在於提早發現、識別外國航空器及方便攔截。防空識別區不等於領空，按照國際慣例軍機進入別國防空識別區前，應事先提交飛行計劃及通報飛入地點。

俄防長訪問平壤 轟6N最大特點是可空中加油，如空中加油機配合行動，轟6N可以在不降落補給情況下，增加續航時間及里程，令戰略巡航範圍更廣。分析指，此前中俄雙方巡航最遠範圍已抵達過白令海等高緯度地區，轟6N加入代表中方自主遠航能力又邁出一步。

中俄空軍聯合巡航同日，俄羅斯國防部長別洛烏索夫抵達平壤展開正式訪問，北韓國防相努光鐵前往機場迎接。別洛烏索夫稱，《俄朝全面戰略夥伴關係條約》旨在降低東北亞戰爭風險，條約將為新的歐亞安全體系奠定基礎。

努光鐵指，兩國軍事部門之間積極展開高級別代表團互訪在內的交流與合作，不斷加強和發展兩軍合作是朝方一貫立場。

華艦穿對馬海峽 此外，日本海上自衞隊周四監測到中國海軍054A型護衞艦棗莊號，當天上午通過對馬海峽進入日本海活動。另外，中國海軍052C型導彈驅逐艦西安號、054A型護衞艦益陽號，分別於周三和周四通過宮古海峽進入太平洋。本報綜合報道