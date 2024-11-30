89歲著名學者饒芃子 廣州離世
【本報綜合報道】著名學者、文藝評論家饒芃子周三上午在廣州離世，終年89歲。
饒芃子於1935年出生，1957年從中山大學中文系畢業後留校任助教，翌年調暨南大學中文系任教。1970年至1977年任教於廣東師範學院。1978年起，饒芃子歷任暨南大學中文系副主任、系主任、副校長、學位委員會主席，主要從事文藝學、比較文學和海外華文文學教學研究工作，主持完成中西戲劇比較、比較文藝學、海外華文文學與文化抉擇、東南亞華文文學比較研究、海外華文文學的詩學研究等國家和省部級規劃項目。
她先後發表學術論文和文學評論300多篇，其中《文學的澳門與澳門的文學》（合作）獲首屆澳門人文社會科學研究優秀成果論文類一等獎。
首創中西比較文藝學
饒芃子1993年在中國首創了「中西比較文藝學」方向，並率先倡導比較文學視野中的海外華文文學和詩學研究。
於2011年，饒芃子被評為首屆「廣東省優秀社會科學家」，2015年獲「中國比較文學終身成就獎」。
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