89歲著名學者饒芃子 廣州離世

饒芃子於1935年出生，1957年從中山大學中文系畢業後留校任助教，翌年調暨南大學中文系任教。1970年至1977年任教於廣東師範學院。1978年起，饒芃子歷任暨南大學中文系副主任、系主任、副校長、學位委員會主席，主要從事文藝學、比較文學和海外華文文學教學研究工作，主持完成中西戲劇比較、比較文藝學、海外華文文學與文化抉擇、東南亞華文文學比較研究、海外華文文學的詩學研究等國家和省部級規劃項目。