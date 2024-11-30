名校飯堂食材發霉藏蟲 103生腹瀉肚痛

上海奉賢區一家知名民辦學校食堂食物變質，更有蝸牛及青蟲異物。103名學生報稱出現腹瀉肚痛等腸胃不適症狀，其中本月有76人。奉賢區教育局周四表示，已督促學校終止與供餐企業合作，並就涉嫌違反食品安全法律法規立案調查。

奉賢區世外教育附屬臨港外國語學校上周五舉行運動會，校方向擔任義工的家長提供午餐，家長在飯菜中吃出昆蟲異物。家長代表周一檢查學校食堂，發現過期腐皮、塗改生產日期標籤的饅頭及發霉調味料等。奉賢區教育局接報後立即啟動應急預案，牽頭召開家長代表座談會，督促學校選取優質企業臨時供餐，確保調查期間學校供餐不受影響。

涉違反食品安全法遭調查 教育局聯合區市場監管部門第一時間把家長指認的存疑原輔料就地封存，經抽樣檢驗，味精、白糖、食用油、湯料符合食品安全標準；對學生家長反映蔬菜中發現青蟲、蝸牛等異物的情況，涉嫌違反食品安全法律法規立案調查。區衞健部門展開流學病學調查檢查，未發現學生群體性食品安全事件。

教育局將敦促學校主辦單位結合調查結果，對學校領導及相關責任人嚴肅處理並追責。教育局強調，將持續加大對第三方供餐企業、學校食堂、食堂從業人員的監督檢查力度，保障校園食品安全。有家長透露，學校食堂供餐企業已於周二更換。奉賢區世外教育附屬臨港外國語學校成立於2018年9月，地處臨港新片區核心位置，是一所為臨港地區高人才子女服務的9年一貫制全寄宿學校。本報綜合報道