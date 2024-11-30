公安部長晤國際刑警主席 談遏電騙

【本報綜合報道】中國國務委員、公安部部長王小洪周四在法國里昂會見國際刑警組織主席埃爾拉斯（Ahmed Nasser Al-Raisi），表示願深化打擊電訊網絡詐騙、跨境賭博等新型犯罪以及反恐、追逃追贓等領域務實合作，加強執法能力建設和培訓合作。

王小洪指出，國際刑警組織是全球覆蓋範圍最大、成員國數量最多、代表性最廣的政府間國際執法合作組織。中方支持該組織在多邊執法架構中的領導地位，願與該組織保持戰略溝通，共同規劃合作藍圖，續寫執法安全合作新篇章，將雙方合作關係打造得更具戰略性、務實性、引領性和普惠性，為深入踐行全球安全倡議、推進全球公共安全治理注入更強動力。

簽署合作文件 埃爾拉斯表示，感謝中方長期以來的大力支持，國際刑警組織始終堅定奉行一個中國原則，願與中方加強執法安全務實合作，共同辦好2026年在香港舉辦的國際刑警組織第94屆全體大會。王小洪在會上，與國際刑警組織秘書長烏爾基薩簽署有關合作文件。王小洪訪法期間，另會見法國內政部部長勒塔約。