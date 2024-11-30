警轟斃疑犯囚終身 重審強調正當防衞

【本報綜合報道】內蒙古烏蘭察布市四王子旗公安局前副局長邢志強29年前追捕時開槍擊斃疑犯，2020年卻被控故意殺人罪並判囚終身，他去年以正當防衞提出上訴，獲發回烏蘭察布中級人民法院重審。重審庭審周三結束，邢志強重申當年所為屬正當防衞，法庭宣布擇期宣判。

參加庭審旁聽的人士透露，本案唯一的目擊證人王大名周三上午首次出庭作證，回答了公訴人、被告人、辯護人有關案發現場的相關問題。

事發29年前 證人說法不一 對於邢志強當年開槍細節，他答覆稱「沒看到開槍，沒聽到槍聲」。王大名此前錄過17次口供，開槍細節說法不一。

法庭辯論環節結束後，邢志強作最後陳述，再次強調自己當年的行為屬於正當防衞，不構成故意殺人行為，懇請法庭可以宣判認定他無罪。案發於1995年6月6日，邢志強攜小口徑步槍追趕涉嫌偷電單車的孟永清，期間開槍擊中對方背部。孟永清棄車逃跑躲藏，並自行用碎玻璃將體內彈頭取出。兩日後孟永清的母親租車將兒子送醫，惟搶救無效死亡。