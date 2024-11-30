國足球迷闖綠茵挑釁日門將 禁入場1年行拘10天

世界盃外圍賽亞洲區C組上周二上演中日大戰，一名國足球迷強行闖入球場導致比賽中斷，並跑到日本門將鈴木彩艷面前挑釁。鬧事者已依法行政拘留10日，並禁止入場一年。

賽事在福建廈門白鷺體育場舉行，上半場33分鐘時一名吳姓男球迷從國足門將王大雷身後衝入球場並脫掉上衣，與保安人員展開追逐，擾攘一輪終被制服抬離現場。比賽恢復後補時延長，日本隊連入兩球，半場2：0領先國足，最終在客場以3：1擊敗國足。廈門市公安局翔安分局依法行政拘留吳男，罰款500元（人民幣‧下同，約547港元）外，同時責令他12個月內不得進入體育場館觀看同類比賽。

罰款547元 網民指太少 有評論認為，吳男的行為擾亂比賽節奏，可能導致國足球員分心而失波，在主場敗陣。有網民不滿吳男強闖球場，指處罰太輕。根據《治安管理處罰法》第二十四條，擾亂文化、體育等大型群眾性活動秩序，處警告或者200元（約220港元）以下罰款；情節嚴重處5日以上10日以下拘留，可以並處500元（約547港元）以下罰款。

此外，中國紀委監委駐國家體育總局紀檢監察組與體育總局黨組、中國足協黨委周四圍繞足球工作展開專題會商，體育總局黨組書記、局長高志丹指出，良好輿論環境是足球健康發展的必要條件和重要保障，要系統謀劃、主動作為，切實扭轉輿論宣傳被動局面，最大程度凝聚改革發展共識，同時要深入推進足球反腐和行風整治。駐體育總局紀檢監察組組長、黨組成員習驊強調，要從政治上認識輿論、治理輿論，優化輿論環境必須外樹形象，加強組織領導，提振行業內外對中國足球改革發展的信心。本報綜合報道