解放軍41架次機艦現台海 美官料演習陸續來

指大陸不滿賴清德訪夏威夷 向特朗普示警 台軍在前日晚上3小時內，陸續偵獲解放軍殲16戰機、空警500預警機等各型主、輔戰機及無人機共19架次出海活動，其中15架次逾越台海中線及其延伸線，進入台灣北部、西南及東部空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。截至昨早6時，共21架次解放軍軍機逾越中線，進入台灣北部、西南及東部空域。另有一個空飄氣球前日中午12時52分，從基隆西北方93海里進入台灣空域，高度為1.6萬呎，於當日下午2時27分消失。

賴清德任內首次出訪，去程將過境夏威夷停留兩晚，依序訪問馬紹爾群島、圖瓦盧後，過境關島停留一天，訪問帛琉後返台。美國官員估計，中國可能以多場軍演回應，可能包括灰色地帶戰術、海警船封鎖接近台灣的國際航道與海警人員登船檢查等。

稱為阻美介入第一島鏈 美官預料規模接近賴清德雙十演說後的解放軍圍台行動，向美國當選總統特朗普示警，旨在建立區域主權影響力，防堵美國介入西太平洋第一島鏈。

中國國防部前日透露，中美兩軍上月6日至8日在青島舉行2024年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會暨年會，旨在落實兩國元首重要共識，推動兩軍關係穩定、健康、可持續發展，就當前中美海空安全形勢交流，評估《中美海空相遇安全行為準則》年度執行情況，討論改進中美海上軍事安全問題的措施，並就2025年工作小組會議議題交換意見。中方認為，此類溝通有助中美兩軍一線部隊更專業、安全地開展互動，降低誤解誤判風險；同時堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全的行為，將繼續依法依規堅定維護自身領土主權和海洋權益。本報綜合報道