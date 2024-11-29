俄羅斯經濟企穩 證西方制裁無效

俄羅斯目前面對西方國家極嚴厲的制裁。2022年2月24日俄烏戰爭爆發後，西方國家立即啟動多方面的制裁，歐盟宣稱停止由俄羅斯入口石油和天然氣，雖然至今未完全斷絕，但已達八成以上。其次是把俄羅斯銀行踢出SWIFT（環球銀行金融電訊協會）結算系統，當然還有西方撤走在俄羅斯的企業和資金。

有居俄歐洲人士指出，在西方制裁前大約是1歐元兌80俄羅斯盧布，制裁後盧布曾經短期大跌，今年初開始維持在兌100盧布左右，日前下跌至兌119盧布，不過，西方國家預期的「盧布變成瓦礫」（Ruble reduced to rubble）並沒有出現。據悉，至今有超過一千間西方企業撤出俄羅斯，西方預期俄國會出現大量失業人口，以及無法填補貨品生產不足，市道會蕭條，但其實俄羅斯不少外資商店被當地企業接手，也因軍工企業吸納大量民眾就業，並沒有出現嚴重失業問題。

對和平到來感樂觀 商品方面，西方汽車及手機由中國進口貨代替。然而，不少俄羅斯人還是鍾情德國名牌汽車，他們對於中國汽車，雖然覺得有驚喜，但也態度審慎，要觀察它們能否經得起嚴冬及耐用的測試。至於食品和日用品，也有大量白羅斯、中國、印度及東南亞貨品取代。市面上的德國消費品似乎也沒有減少，相信是由格魯吉亞、哈薩克斯坦及土耳其轉口到來。不過，西方制裁也會帶來生活上的一些不便，例如西方汽車若要維修，尋找零件會有困難，因為不是所有零件都有本土或中國替代品。

通脹方面，除了有些歐洲奢侈品貴了逾倍仍然缺貨，一般生活必需品近3年來平均貴了約20%至30%，但工資也有相應增加。Nike、Puma及Adidas離開了，而麥當勞、KFC（部分店舖）等就改了名。

雖然俄國媒體公開宣傳俄烏戰爭是北約策動烏克蘭當代理人的戰爭，甚至俄羅斯官方特別宣傳英國是不友善國家，但大部分西方人士入境俄國並沒有遇到困難，俄羅斯人民對西方人還是一貫的友善。

俄羅斯政府在官媒不斷傳遞俄軍節節勝利，以及特朗普當選美國總統，俄烏有望停火的消息，社會對和平的到來態度轉趨樂觀。而官方和民間都相信今年聖誕節消費會增加，經濟亦會向好。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻