台中育成新品種聖誕紅

台灣台中中興大學周三公布，該校的園藝學系花卉創新育種研究室副教授陳彥銘研究團隊透過誘變育種、雜交授粉等多樣育種方法，開發出聖誕紅新品種「愛神」，與普通聖誕紅品種轉色情況存在差異。今年氣候異常，秋季持續高溫，造成多數聖誕紅轉色延遲，而「愛神」未受影響，仍能正常轉色供盆花出貨。