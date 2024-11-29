分析恐龍消化物化石 助團隊研究食物鏈

【本報綜合報道】化石紀錄顯示，約在2.47億年前至2.37億年前的三疊紀中期，恐龍演化而來，約3,000萬年後的侏羅紀早期才開始統治陸地生態系統。周四在英國科學雜誌《自然》發表的一篇論文指出，瑞典烏普薩拉大學的研究團隊用糞便和嘔吐物化石，重建了恐龍崛起稱霸的相關過程。

團隊分析了來自波蘭盆地、晚三疊世至早侏羅世的數百件消化物化石，共超過100公斤，包括透過三維成像技術揭示其內部結構未消化的食物內容，再與現有化石紀錄比較，加上氣候和植物數據，估計了脊椎動物在這一時期體形和豐富度的變化，以此重建了恐龍的食物網。

數據佐證恐龍演化 數據表明，早期恐龍的雜食祖先取代了非恐龍四足動物，又在三疊紀末演化成最早一批肉食性和植食性恐龍。研究人員認為，與地球火山活動增加有關的環境變化催生了更多樣化的可食用植物種類，隨之出現了體形更大、種類更多的植食性恐龍，使侏羅紀時期演化出更大的肉食性恐龍，完成了恐龍統治生態系統的轉變。