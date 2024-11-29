中國最大沙漠鎖邊 築綠色生態防線

新疆塔克拉瑪干沙漠素有「死亡之海」之稱，作為中國最大、世界第二大流動沙漠，總面積達到33.76萬平方公里，邊緣總長度約3,046公里。經過40多年治理，長達2,761公里的阻沙防護帶，終在周四補上剩下的285公里缺口，實現鎖邊合龍，消息令千百年來生活在這片土地上的人們興奮不已。

鎖邊工程能夠阻沙護路、阻沙護城，涉及新疆3個地州的6個縣，分別是巴音郭楞蒙古自治州且末縣，和田地區皮山縣、策勒縣、于田縣和民豐縣，喀什地區葉城縣。于田縣是鎖邊合龍最後的完成區域，剩餘一公里主要靠生物治沙方式完成，包括梭梭、檉柳、酸棗、沙棗、玫瑰5種植物，當地很多民眾周四都參與種植3萬棵植物至沙漠中。

塔克拉瑪干沙漠風速可達8級以上，多年來極度乾旱，年均降水量不足80毫米。自1978年來，由新疆各族幹部群眾努力下築起綠色屏障，將新疆森林覆蓋率由最初1.03%提高到目前的5.06%。

填補285公里缺口 截至去年底，通過工程治沙、生物治沙、光伏治沙的方式，沙漠周邊築構起阻沙防護帶，唯獨285公里缺口空白區需要治理的沙化土地沙化程度更嚴重，是最難啃的硬骨頭。新疆未來將大力發展具有地方特色的沙產業，打造全國防治荒漠化的典範。本報綜合報道