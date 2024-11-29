星洲居民勞動率持續下跌

新加坡人力部昨發布《2024年勞動力報告》，指勞動市場多項就業數據向好，但由於人口高齡化，整體居民勞動參與率連續3年減少，跌至68.2%。隨着邁向超高齡化社會，人力部預計有關數據將繼續下跌。政府為企業延長勞動力的工作年齡，提供財務支援。（綜合報道）