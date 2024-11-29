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澳洲社媒禁童令罰則嚴厲
澳洲參議院昨日通過法案，禁止16歲以下人士使用社交平台，預計將在一年後正式生效。法案周三在眾議院通過，要求社交平台需遵守年齡限制，否則最高罰款5,000萬澳元（約2.5億港元），預計社交平台X、Facebook等都將受到影響。（綜合報道）
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