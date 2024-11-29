11月29日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月29日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
韓續現暴雪 陸路交通受阻
首爾連續第2天暴雪，積雪量刷新同月紀錄。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】南韓首爾市昨日連續第二天出現暴雪天氣，全境發布大雪二級預警，部分地鐵運行和公路路段通行受阻。
全境發二級預警
暴雪導致上班時段地鐵運行及車輛通行受阻，截至當天上午7時10分，首爾地鐵1號線和水仁‧盆唐線部分列車延誤。市內多處公路亦需實施交通管制。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241129-1129_00180_046/韓續現暴雪--陸路交通受阻
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc