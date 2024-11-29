兩岸國際

韓續現暴雪 陸路交通受阻

首爾連續第2天暴雪，積雪量刷新同月紀錄。（Getty Images圖片） 首爾連續第2天暴雪，積雪量刷新同月紀錄。（Getty Images圖片）
首爾連續第2天暴雪，積雪量刷新同月紀錄。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】南韓首爾市昨日連續第二天出現暴雪天氣，全境發布大雪二級預警，部分地鐵運行和公路路段通行受阻。
全境發二級預警
暴雪導致上班時段地鐵運行及車輛通行受阻，截至當天上午7時10分，首爾地鐵1號線和水仁‧盆唐線部分列車延誤。市內多處公路亦需實施交通管制。
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