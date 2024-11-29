兩國各釋3服刑公民 美下調對華旅警

華府另移除非法拘押風險標註 中美各自釋放3名服刑人員後，美國國務院周三下調對中國的旅遊警示，由第3級「重新考慮是否前往」降至第二級「更加謹慎」，並移除關於非法拘押風險的「D」字標註。中國外交部昨日證實，3名被美方錯誤羈押的中國公民平安回國。

旅遊警示提到，以往曾捲入法律訴訟的在華外國人包括但不限於商人、外國前政府官員、學生、中國公民家屬以及記者，曾依中國國安法遭中國官員審訊和拘留，中方又審訊、拘留或驅逐在境內生活或工作的美國人。美國公民前往中國旅遊或居住，可能面臨拘留，而無法獲取美國領事服務，也無法知悉涉犯罪資訊。

對港澳旅警維持第二三級 旅遊警示提醒，美國公民發送批評中國、香港和澳門政府的私人電子訊息，可能面臨拘留或驅逐。美國對香港和澳門的旅遊警示級別，分別維持在第二級和第3級。

美國旅遊警示分為4級，最低為第一級「正常防備」，第二級「更加謹慎」，第3級「重新考慮是否前往」，第4級「切勿前往」。

中國外交部發言人毛寧表示，被美方錯誤羈押的中國公民平安回到祖國，再次證明任何時候中國都不會放棄自己的同胞。她強調，中方一貫堅決反對美方對中國公民出於政治目的打壓迫害，將一如既往採取必要措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。

她透露，還有一名潛逃美國多年的逃犯遣返回國，中國政府將繼續開展追逃追贓。

徐延軍紀超群名列其中 美國聯邦監獄管理局數據庫顯示，徐延軍和紀超群（音譯）均已不在羈押中。徐延軍是首名引渡赴美受審的中國國安部官員，前年因間諜等罪判囚20年。紀超群2016年透過加入美國陸軍預備役入籍美國，他涉嫌替中國搜集情報，前年判囚8年。本報綜合報道