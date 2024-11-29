特朗普內閣人選 遭炸彈威脅電話騷擾

團隊發聲明表示，幾位內閣提名人和政府成員人選的生命受到暴力、非美國式的威脅，包括炸彈威脅、報假警惡作劇等。作為回應，執法部門和其他當局迅速採取行動，以確保事主安全，特朗普和過渡團隊感激當局的行動。獲提名為美國駐聯合國大使的斯特凡尼克（Elise Stefanik）稱，她與丈夫及3歲兒子從首都華盛頓開車前往紐約州的家時，收到寓所受炸彈威脅的消息。環境保護署署長提名人澤爾丁（Lee Zeldin）的寓所亦收到炸彈威脅，內容是支持巴勒斯坦人的威脅。因捲入性醜聞而放棄司法部長提名的前眾議員蓋茨，也說其家人的寓所受到炸彈威脅。