ICC被促簽逮捕令 通緝緬軍政府首腦

檢察官斥其迫害羅興亞人 策劃種族滅絕 國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆汗周三要求法官，簽發對緬甸軍政府領導人敏昂萊的逮捕令，指控他迫害羅興亞人犯下反人類罪行。緬甸軍政府駁斥聲明，強調緬甸不是ICC成員國且一直奉行和平共處原則。

或需3個月權衡證據決定 卡里姆汗在孟加拉會晤羅興亞人難民，指羅興亞人有權受到法律保護。接下來3名法官將權衡證據，決定是否簽發逮捕令，作出決定的期限沒有明確規定，一般需時約3個月。緬甸反軍政府組織「民族團結政府」外長欣瑪昂呼籲，ICC法官迅速發布逮捕令，並敦促各國政府執行逮捕令，以維護正義和國際法。

涉指揮焚村屠殺性侵女性 有羅興亞人認為，敏昂萊要為策劃對羅興亞人的種族滅絕罪行負責。在他的指揮下，數以千計羅興亞人死亡，無數婦女和女孩遭受性暴力。ICC擁有124個成員國，負責起訴涉及戰爭罪、反人類罪、種族滅絕和侵略的個人。因為ICC沒有警察部隊，只能靠各國執行逮捕任務。由於敏昂萊不常出行，即使發出逮捕令仍難以執行。敏昂萊2021年發動政變推翻緬甸民選政府，一直掌權至今。

事件始於2016年10月，接壤孟加拉邊境的數個緬甸警察哨所遇襲，武裝分子殺害警員後搶走武器彈藥，若開羅興亞救世軍承認責任。緬甸指控武裝分子企圖在境內建立回教國度，於是派兵展開「反叛亂」軍事行動。緬軍於2017年8月發動攻勢，導致近百萬羅興亞人逃亡，大部分逃往孟加拉。

聯合國調查人員指控緬甸士兵、警察和佛教徒居民，在若開邦焚毀數百條村莊，大規模屠殺羅興亞人和輪姦婦女，形容行動是「種族清洗」典型案例。緬甸時任國務資政昂山淑姬否認指控，稱行動是針對襲擊警察哨所的武裝分子。緬甸政府認為羅興亞人不是原居民，而是來自鄰國孟加拉的非法移民，希望把他們趕回孟加拉。本報綜合報道