華船長被指助俄切斷波羅的海電纜

歐洲軍警艦艇監視涉事貨櫃船

調查人員指，伊鵬3號於11月15日離開俄羅斯烏斯季盧加港，17日晚上9時拋下錨並繼續駛往瑞典，不久後瑞典和立陶宛之間的第一條海底光纖電纜就被錨切斷。當時伊鵬3號的應答器關閉，而該船因拋下錨而大大減慢速度下仍繼續航行。到18日凌晨3時，貨船行駛約180公里，位於德國和芬蘭之間的第二條海底光纖電纜遭切斷，船隻開始成之字形航行並收回錨。丹麥海軍派艦隻攔截，最終迫使伊鵬3號停在連接波羅的海和北海的卡特加特海峽。對船錨和船體的檢查顯示，損壞程度與拖曳錨和切斷電纜的情況一致，調查人員認為船長無可能不知伊鵬3號拋下並拖曳錨，令航行速度減慢數小時及切斷電纜。