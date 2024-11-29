烏產10萬迫擊炮彈 大多無法引爆

首先披露事件的烏克蘭新聞網站「Censor.net」主編布圖索夫（Yury Butusov）稱，有缺陷迫擊炮彈在烏克蘭製造，似乎與使用不合格TNT炸藥有關，他認為是一個非常嚴重的系統性問題。最高議會議員別祖格拉婭稱，運抵前線的有問題迫擊炮彈多達10萬枚，她批評國防部長烏梅羅夫花時間在公關噱頭上。另一位最高議會議員貢恰連科形容事件為針對國家的犯罪行為，呼籲立即調查。