憂特朗普切斷援助 拜登擬擲1872億撐烏抗俄

退役軍官獲提名任特使 曾揚言逼基輔談判 美國總統拜登任期剩下最後數周，盡最後努力援助烏克蘭。白宮管理和預算辦公室要求國會批准，為援助計劃追加240億美元（約1,872億港元）。另一邊廂，當選總統特朗普提名退役陸軍中將凱洛格任俄烏問題特使。他曾呼籲切斷援助來迫使烏克蘭與俄羅斯談判，並且反對美軍介入俄烏戰爭。

政治新聞網「政客」報道，美國國會收到白宮增加援烏款項的提案，要求為烏克蘭安全援助計劃（一種允許美國為烏克蘭購買武器的軍事援助形式）提供80億美元（約624億港元），並以160億美元（約1,248億港元）補充美國武器庫存。補充武器庫存後，拜登可繼續透過總統提取權方式，直接向烏克蘭運送武器。

如果國會同意提案，美國在俄烏戰爭總支出將達2,100億美元（約1.64萬億港元）。有美國官員向《華盛頓郵報》透露，拜登試圖在總統特朗普可能推動結束戰爭之前，讓烏克蘭處於盡可能有利位置。美國官員承認，烏克蘭可能在數月內被迫同意談判，最終割讓領土。共和黨參議員邁克‧李表明，國會絕不能讓準備卸任的拜登破壞特朗普的和談計劃。

總統提取權餘額恐難用盡 目前總統提取權餘額還有超過65億美元（約507億港元），但難以在拜登任期完結前用盡。美國國防部每月已達到極限，而且運送武器遇上後勤挑戰。若要在拜登離任前用盡餘額，須在明年1月20日前每天向烏克蘭運送超過1.1億美元（約8.6億港元）武器，但成事機會不大。假如特朗普上任後仍有餘額，他可決定如何處理。有美國官員憂慮，特朗普可能會選擇扣起武器，迫使烏克蘭談判。

俄一周奪取235平方公里地 有美國官員披露，拜登政府正為烏克蘭準備一份7.25億美元（約57億港元）軍援，計劃調撥多款庫存武器減慢俄軍挺進速度，包括地雷、無人機、刺針防空導彈、M142高機動多管火箭系統（HIMARS）彈藥等。俄軍過去一個月佔領烏克蘭600平方公里領土，單是過去一周已奪取235平方公里土地，創下戰事爆發以來最快推進速度。

80歲的凱洛格在特朗普首個任期，出任國家安全委員會幕僚長，亦擔任時任副總統彭斯的國家安全顧問。特朗普表示：「凱洛格從一開始就和我一起，我們將共同以實力確保和平，讓美國及世界再次安全。」凱洛格曾警告俄羅斯必須參與談判，否則將提供烏克蘭一切所需，在戰場上殲滅俄羅斯。本報綜合報道