炒睡覺員工 公司捱告賠38萬元
【本報綜合報道】江蘇省泰興市人民法院日前裁定，一定公司解除與員工勞動關係違法，判公司支付35萬多元人民幣（約38萬港元）賠償金。原告是一名資深老員工，他去年在工作期間睡覺被辭退，認為公司非法解僱而提告。
張姓原告是公司部門經理，事發前一天因開車到半夜，翌日上班以趴伏及躺仰的方式在自己的工作座位上睡了一小時。半個月後，公司人力資源部工作人員給他一份《面談表》，載明其「上班時困乏導致睡崗行為」，他在面談表上簽字確認。之後公司工作人員向公司工會委員會徵求意見，工會同意以張男在上班期間睡覺，嚴重違反公司規章制度為由，解除勞動合約。
法院指「一刀切」不合理
經泰興法院審理查明，張男違紀行為具有偶發性，且客觀上並未對公司造成重大損失或不良影響，不宜認定為「嚴重」；而且他入職該公司近20年，多次優評並晉升加薪，公司僅因他一次違反公司內部《員工手冊》規定，就以較粗暴的「一刀切」方式直接解除勞動合約，顯然不具備合理性。法院最終認定公司解除張男勞動關係違法，公司不服判決提起上訴後，但上級法院駁回。
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