炒睡覺員工 公司捱告賠38萬元

張姓原告是公司部門經理，事發前一天因開車到半夜，翌日上班以趴伏及躺仰的方式在自己的工作座位上睡了一小時。半個月後，公司人力資源部工作人員給他一份《面談表》，載明其「上班時困乏導致睡崗行為」，他在面談表上簽字確認。之後公司工作人員向公司工會委員會徵求意見，工會同意以張男在上班期間睡覺，嚴重違反公司規章制度為由，解除勞動合約。