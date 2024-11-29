疑接觸家禽 婦頭痛揭染腦膜炎

視力一度下降

51歲的梅姨中秋節前後自覺感冒發燒，起初家人以為她是偏頭痛發作，但她服用了多種止痛藥都不起作用。她最初到當地醫院就醫，被診斷為頸椎間盤突出。經住院治療一段時間，其頭痛症狀未有緩解，持續頭痛更令她寢食不安，「整整10天都吃不下飯」。梅姨9月底在家人陪同下到廣東三九腦科醫院，在腦脊液塗片中發現隱球菌，從而確診為隱球菌腦膜炎。她住院期間還出現左眼視力下降，後來轉入神經外科行腦室腹腔分流術，並接受抗真菌治療，頭痛症狀才完全好轉，左眼視力基本恢復正常。