鶴崗暴雪救護車受阻 休克男獲越野車救助

24小時累計積雪49.7厘米 黑龍江省氣象台周一發布暴雪紅色預警，全省翌日大範圍降雪，鶴崗、湯原、蘿北等地出現特大暴雪，其中鶴崗降雪打破歷史11月單日紀錄。有男子在雪地上休克暈倒，救護車因路上積雪太厚無法前往救助，幸有好心人駕駛越野車將他送院救治。

鶴崗市周二上午8時至周三上午8時，累計積雪49.7厘米。鶴崗市教育局周二發布緊急通知，決定全市各級學校翌日停課。救護車在雪地中無法上坡，救護員推車不果後抬着病人跑往100米外的醫院，為救人爭分奪秒。鶴崗市衞健委下令急救中心為所有救護車更換雪地胎，提前檢查車輛狀況，車上還備有鐵鍬等除雪工具。

電力供水供暖未受影響 有鶴崗居民表示，停在外面的車輛基本都被積雪覆蓋，需抹去車牌的雪才能找到座駕。鶴崗市委組織部號召黨員帶頭參與清理積雪、道路疏通、搶險救困等任務。鶴崗市應急管理局稱，由於提前預警暴雪並未導致人員傷亡或重大災情，電力、供水、供暖等未受影響，仍在評估具體受災數據。

中央續發大風藍色預警 中央氣象台昨繼續發布大風藍色預警，冷空氣影響下中東部地區及近海仍有大風，東北地區等地有雨雪、降溫天氣，黑龍江中東部等地有中到大雪，局部地區暴雪。內蒙古東北部、黑龍江西北部和東北部等地降溫4℃至6℃，局部地區降溫達10℃。本報綜合報道