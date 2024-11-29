關西經濟界盼華保障日僑安全

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周三在北京人民大會堂，會見日本關西經濟界訪華團，表示希望關西經濟界持續把握中國發展機遇，深化務實合作，實現互利共贏。訪華團提出希望保障日僑安全，何立峰表示一定會保障安全和安心。

晤何立峰討論實現互利共贏 除會面伊始外，此次為閉門會面。何立峰指出，中日產業鏈供應鏈深度交融，擁有廣泛共同利益和合作空間。日本關西經濟界訪華團團長松本正義和共同團長鳥井信吾表示，願為兩國互利合作貢獻更多成果。松本正義稱對進駐中國的日企而言，中國市場發展和保障員工安全很重要，何立峰則指克服課題、實現互利共贏很重要，又展現出合作促成2025年大阪‧關西世博會取得成功的姿態。

訪華團還在北京市內的賓館舉辦宣傳世博會的活動，日本國際博覽會協會和日本國家旅遊局幹部呼籲前來參觀。另外，日本經濟團體連合會會長十倉雅和對中國計劃恢復日本人短期入境免簽一事表示歡迎，認為將使出入境順暢，有助為商業注入活力。