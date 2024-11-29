男子虛構涉密文件 投靠外國間諜組織

案情指，張姓當事人原打算前往某國淘金，抵達後卻發現當地政府大力整頓礦山開採，淘金行業受限，淘金夢碎後其染上賭博惡習，債台高築。他某日看電視劇，角色受某國間諜情報機關指使竊取涉密資訊，獲得現金獎勵，故打算如法炮製，意圖捏造自己持有涉密文件，通過某國駐當地使館人員聯絡該國間諜情報機關，騙取獎勵。他事先將準備的虛假情報翻譯成英文寫在白紙上，然後叫車前往該使館，向館內人員投遞材料。在對方指引下，當事人表達「投誠」願望，留下聯絡方式後獲得折合5,600元人民幣（約6,000港元）的物質獎勵。