炒作蔣孝嚴緋聞 台名嘴囚年半

【本報綜合報道】台灣親綠資深媒體人周玉蔻前年在台灣地方選舉期間，炒作名媛張淑娟與國民黨籍台北市長參選人蔣萬安之父蔣孝嚴的緋聞，遭張淑娟提告。台北地方法院周二一審裁定周玉蔻觸犯加重誹謗罪及個資法，重判入獄一年半，涉案另一被告蔡玉真同樣判囚一年半。張淑娟周三稱，二人應到牢中真心悔過。

犯加重誹謗罪及個資法 周玉蔻前年在其主持的節目中爆料，指前競美冠軍張淑娟捲入「晶華飯店緋聞案」，與蔣孝嚴「滾床單」。媒體人蔡玉真也在社交網發文呼應，不實指摘張淑娟嘗試攀附權貴，任職空姐時工作態度不佳、利用特權等。張淑娟認為二人嚴重損害其名譽，因此提告加重誹謗及違反個資法，案經台北地檢處偵結起訴。

法院判決指，周、蔡於節目及社交網傳述毀損張名譽的事，意圖散布於眾，所指摘內容不實；又指二人傳述的事僅涉私德，與公共利益無關，也不是可受公評之事，更未經合理查證，即非法利用張的個資，加重誹謗罪及違反個資法均成立，從重依違反個資法論處。