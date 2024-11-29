賴清德過境美國前 台空軍防衞演練

賴清德明起出訪南太平洋，期間將在美國夏威夷及關島過境停留。兩岸緊張局勢加劇之際，台灣空軍昨日清晨5時至7時派遣各型機、艦及防空導彈系統，執行「整體防空作戰計劃演練」，強化整體防衞作戰效能，並檢測防空部隊應變與接戰程序。

面對敵情變化，台灣空軍將持續藉由各項實戰化訓練提升防衞韌性，以預應潛在威脅與挑戰，確保空防安全。整體防空作戰計劃演練（舊名聯翔操演）每季舉行一次，經國號、幻影2000及F16V三型主力戰機，以及C130H運輸機均會參與，並納入陸軍航空特戰指揮部AH64E阿帕奇攻擊直升機及防空部隊等。

兩空飄氣球闖入台應變區 根據過往訓練模式，整體防空作戰是全島制敵及反空襲重要訓練，由聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，檢視並強化重要目標防護能力，同時驗證聯戰指揮機制運作。

台軍昨天發現兩枚空飄氣球進入應變區，分別距離基隆60海里和88海里。截至昨天早上6時的過去24小時內，有13架次解放軍軍機和7艘艦艇，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

京：賴竄訪謀獨不會得逞 中國外交部發言人毛寧表示，賴清德當局借竄訪所謂的「邦交國」搞政治操弄，謀「獨」挑釁的行徑不可能得逞，也不可能動搖國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，阻擋不了兩岸終將統一的歷史大勢。她強調，中方一貫反對美台官方往來，反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。本報綜合報道