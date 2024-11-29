跨境電商出口將簡化手續

公告指，開展跨境電商出口海外倉業務的企業，毋須再向海關辦理出口海外倉業務模式備案，但企業在申報環節仍需向海關傳輸訂倉單電子數據，並對真實性負責。跨境電商零售出口和企業對企業出口清單申報前，跨境電商企業或其代理人、物流企業應分別通過國際貿易「單一窗口」或跨境電商通關服務平台向海關傳輸交易、物流等電子訊息，但毋須傳輸收款單電子訊息。