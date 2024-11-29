黑龍江煤礦氣爆 勢懲46責任人

調查組認定，去年11月28日發生的雙陽煤礦氣體爆炸事故，是一宗因煤礦嚴重違法違規作業、安全管理混亂、上級公司安全監管履職不到位而導致的重大生產安全責任事故。此次事故造成11人死亡、6人受傷，直接經濟損失逾1,950萬元人民幣（約2,100萬港元）。事故直接原因為雙陽煤礦左二安裝面違規自然排放氣體，回風巷單道風門處風流短路，造成進風巷內無風或微風，導致氣體局部積聚達到爆炸濃度，電纜失爆產生火花，引起爆炸。

山西企業中毒事故 追責逾20人

山西省近日公布呂梁市交口縣旺莊生鐵有限公司發生中毒窒息事故的調查報告，認定事故是一宗工作人員違章作業、監護人員和現場人員盲目施救，屬地政府和有關部門督促企業落實主體責任不力而導致的生產安全責任事故。事故調查組建議追究3人刑事責任，給予9名事故有關責任人行政處罰，追責問責9名公職人員。