最高法前民事審判庭長受賄 囚15年

【本報綜合報道】最高人民法院審判委員會前委員、民事審判第一庭前庭長鄭學林受賄、利用影響力受賄一案，周三由山西省太原市中級人民法院公開宣判，以受賄罪和利用影響力受賄罪判囚，數罪併罰決定執行有期徒刑15年，並處罰金350萬元（人民幣‧下同，約375萬港元），追繳其受賄、利用影響力受賄犯罪所得財物及孳息，上繳國庫。

涉額3786萬

經審理查明，鄭學林在2004年至前年，利用擔任法庭不同職務上的便利，為有關單位和個人在案件處理、工作調動等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合約3,529萬元（約3,786萬港元）。他退休後，去年3月至9月利用原擔任最高人民法院審判委員會委員、民事審判第一庭庭長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為有關單位和個人在案件處理方面謀取不正當利益，單獨或夥同他人非法收受財物共計1,150萬元（約1,233萬港元），其中鄭學林實際獲得400萬元（約429萬港元）。