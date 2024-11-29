中央軍委委員苗華 嚴重違紀 停職受查

國防部另澄清董軍捲貪消息不實 譴責造謠者 中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，停職接受調查。至於有報道指國防部長董軍因腐敗問題受查，國防部則指純屬捏造，批評造謠者居心叵測，中方對污衊行徑表示強烈不滿。

國防部新聞發言人吳謙大校昨日在例行記者會上宣布，苗華涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究決定停職調查，吳謙並沒有透露更多細節。截至昨晚，國防部官網的高層欄目中，苗華仍與劉振立及張升民名列中央軍委委員。其中，劉振立是中央軍委聯合參謀部參謀長，張升民是中央軍委紀律檢查委員會書記。

距兩前防長受查僅一年 從前兩任國防部長魏鳳和、李尚福受查至苗華受查，時間僅有一年左右，且3人均為中央軍委委員層級。魏鳳和、李尚福涉嫌受賄罪，收受巨額錢款，為人謀取人事利益，嚴重違反政治紀律。兩人於今年6月遭開除黨籍和軍籍，移送軍事檢察機關法辦。

69歲的苗華祖籍江蘇，出生於福建福州，1969年入伍，曾長期在南京軍區陸軍第31集團軍從事政治工作。2005年，苗華出任南京軍區陸軍第12集團軍政委；2010年，跨軍區調往蘭州軍區，歷任政治部主任、副政委兼紀委書記。2014年，苗華跨兵種調任海軍政治委員，不到3年升任中央軍委政治工作部主任，同年出任中央軍委委員，並於前年連任中央軍委委員。苗華於2001年晉升少將，2012年晉升中將，不到4年便晉升上將。

在2015年深化國防和軍隊改革中，撤銷中國人民解放軍總政治部，改設中央軍委政治工作部，主要履行全軍黨的建設、組織工作、政治教育和軍事人力資源管理等職能。中央軍委政治工作部前主任張陽因貪腐受查，後來自殺身亡，由苗華接任中央軍委政治工作部主任。本報綜合報道