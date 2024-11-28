黎巴嫩停火是假 為大戰重整才真

美國總統拜登在歐洲是要提升烏克蘭戰爭，製造與俄羅斯不可解的仇恨，來挾持特朗普上任後的對俄政策。歐洲部分大國的執政黨，例如德法兩國的，一直強烈支持援烏反俄，已難有政治退路。烏戰今後這一個多月裏的演變，端視拜登的政治陰謀走到哪個程度，以及俄羅斯總統普京的反應，是否能用智慧和技巧，避開拜登設下的陷阱。形勢可變，但時間約束，可變的餘地不大。

在中東，拜登本意是用外交手段推動印度、沙特阿拉伯與以色列合作，可是中國拉攏沙特與伊朗和解，而哈馬斯去年10月7日的突襲以色列，令以色列猶太復國主義的極右政權有藉口，以種族主義清洗加薩地帶的巴勒斯坦人，並在伊斯蘭教各地方武裝為加薩人民攻擊以色列之下，發動全面戰爭，四面出擊，不顧美國的勸阻。在美國斡旋和施壓下，內塔尼亞胡政權與真主黨現時同意暫時停戰。

以軍專心對付哈馬斯 停戰反映交戰雙方的同時失敗。以色列敗在戰爭進展不順，死傷慘重，地面戰僅有寸進，比2006年更劣。即使以加薩模式轟炸黎巴嫩，殺掉真主黨多數領導，戰情仍然膠着。再戰，以色列要重整軍力。真主黨亦受損嚴重，不單止軍力需要重整，也要重建領導層和指揮系統。雙方都在找停戰來為下一場大戰作準備，以色列更多了一重國際政治壓力，歐洲的反猶太復國主義，乃至反猶太人的活動暴增。以軍在加薩、黎巴嫩等地的暴行，正使以色列和支持它的拜登政權愈來愈孤立，以色列要以停戰來阻止反猶太活動的進一步升溫。

不過，暫時停戰只限黎巴嫩，且能否真的完全停戰也難保證。以軍仍有出擊，更重要的是加薩沒有停戰。與真主黨停戰，是以軍可減少受真主黨的空襲，專心在加薩殲滅哈馬斯和進行種族清洗，甚至在西岸佔領區建新殖民區。內塔尼亞胡政權並不想從根本解決巴勒斯坦問題，此所以它仍堅持反對聯合國的兩國方案。另一方面，真主黨停戰重整，卻仍可讓伊拉克地方武裝、哈馬斯與其他巴解組織，和胡塞武裝繼續作戰，不讓以色列可作完全的休整。與此同時，相信伊朗也為停戰後再戰作準備，至少給各屬下地方武裝力量補充更先進有效的殺傷武器。

中東還會大戰，且看特朗普是把暫時停戰轉為全面停戰的談判，抑或是支持以色列的全面戰爭持續下去。

研究院院長 陳文鴻