女攝影師挑戰極限 邊化妝食蕉邊跳傘

內地一條高空跳傘影片近日在社交平台爆紅，片中的年輕跳傘女攝影師在高空化妝、飲水和吃生果，動作看似日常但實際難度極高。她近日接受內媒專訪，透露自幼體質較弱，在澳洲學跳傘時曾被勸退，靠着一股韌勁，最終跳出一片天地。

體質較弱 曾被勸退 30歲雪梨（化名）來自福建省武夷山市，內地大學會計系畢業後，2016年前往澳洲深造，改學農業。同年10月生日當天，她在澳洲戶外旅行期間，鼓起勇氣和朋友一同體驗從4,200米高空一躍而下，自此愛上跳傘運動。

雪梨2019年結束學業後，到新西蘭奧克蘭入讀跳傘專門學校，為未來全職從事跳傘鋪路，最後以超過2,500跳的成績取得高級跳傘執照，並開始練習高難度動作，其中在高空食香蕉的影片，令她在網上爆紅。

心境變得更加豁達 不過雪梨2021年在海南省跳傘時，也曾因未及時打開降落傘，導致左手着地骨折，幸好順利康復。她目前為雙人跳傘的體驗者拍照，印象最深刻的是一名92歲老翁首次體驗跳傘後形容很酷，感覺人生值了。雪梨笑言因跳傘而變得更豁達，生活困擾不再是問題，心中只想着平安落地和完成動作，更誓言會一直跳傘到老。本報綜合報道