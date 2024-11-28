5華客遊日租民宿 入住3天淪垃圾屋

房東損失慘重 300萬日網民憤怒 日本大阪一家民宿日前接待5名中國遊客後，僅僅三天兩夜便變為遍布垃圾、臭氣熏天的垃圾屋。事件在社交平台持續發酵，逾300萬日本網民對事件中遊客質素不敢恭維。民宿由一名中國人經營，目前已無法預約，預計清理修復需時，損失慘重。

民宿房東分享的Airbnb訂單截圖顯示，5名中國遊客於上周一入住，上周四退房。他們離開後留下滿屋垃圾，場面十分觸目驚心。餐桌上滿布已經開封牛奶盒、飲料盒；吃剩便當、杯麵、零食；多張用過紙巾、食品包裝紙、紙盒、即棄筷子；桌上還有多處水漬。

廚房餐桌同樣髒亂，殘羹冷飯杯盤狼籍，默默等待蒼蠅蚊蟲到來。另一張餐桌堆滿吃剩即食麵、杯麵及米飯，傳出濃烈異味。紙巾、膠袋及收據隨意棄置地上，估計住客基本上都是靠便利店購買的食物果腹。梳化同樣慘不忍睹，毛巾、紙巾、棉籤及各種膠袋到處亂扔，小茶几下方塞滿垃圾。

倡追加10倍清潔費 浴室洗手盤上到處都是拆封後的面膜包裝，多個隱形眼鏡包裝盒混雜洗漱用品，地板上散落各種垃圾。房間環境亦不遑多讓，紙巾、棉籤、疑似面膜包裝在床邊堆成小山。榻榻米上散落衣架、各式化妝品包裝及毛巾。有日本網民建議民宿老闆追加10倍清潔費，否則做賠本生意。另有網民認為，垃圾蟲的行為影響所有中國人形象，就算是文化差異，到日本遊玩也應遵守規則。本報綜合報道