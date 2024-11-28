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菲警向副總統提出刑事訴訟
菲律賓警方昨日公布，由於副總統薩拉早前在眾議院及醫院涉嫌襲擊官員、違抗命令及作出嚴重威脅，已提出刑事訴訟。薩拉同日批評有關做法目的旨在讓其下台，凍結名下財產和銀行戶口，以及禁止出國外遊，並指與總統小馬可斯之間關係已到無法回頭地步。（綜合報道）
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