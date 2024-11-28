華釋放3美公民包括梁成運

美國白宮昨日宣布，三名在中國關押多年的美國公民已經獲釋，他們分別是斯威丹、李凱及梁成運。白宮聲明指出，3人很快將返回美國，並且在多年後首次與家人團聚。匿名美國官員透露，數名身份不詳、在美國囚禁的中國人亦將會重獲自由。（綜合報道）