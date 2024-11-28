11月28日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月28日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
華釋放3美公民包括梁成運
美國白宮昨日宣布，三名在中國關押多年的美國公民已經獲釋，他們分別是斯威丹、李凱及梁成運。白宮聲明指出，3人很快將返回美國，並且在多年後首次與家人團聚。匿名美國官員透露，數名身份不詳、在美國囚禁的中國人亦將會重獲自由。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241128-1128_00180_028/華釋放3美公民包括梁成運
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc