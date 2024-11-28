朝傳擴建軍工廠 料產短程導彈援俄

【本報綜合報道】英國傳媒周一報道，北韓正擴建一座負責生產供應俄羅斯短程導彈的主要軍工廠。北韓常駐聯合國代表團暫未回應報道。

傳英額外供烏暴風影導彈 根據10月衞星圖片顯示，軍工廠位於北韓第二大城市咸興的龍城機械園區，正加建組裝廠房及宿舍。加州明德大學蒙特雷國際研究學院分析指，北韓只有該軍工廠生產KN23戰術短程彈道導彈，估計正試圖大幅增加軍工廠產能。另外，美國國防部發言人辛格同日證實北韓士兵已部署俄羅斯庫爾斯克州，無證據表明朝軍越境進入烏克蘭。

美國傳媒周二引述消息報道，英國政府已私下額外向烏克蘭提供數十枚暴風影導彈，是首相施紀賢任內首次。英國國防部未證實報道，僅稱對烏克蘭支持堅定如鐵。俄羅斯聯邦安全局周二表示，英國駐俄大使館一名外交官違反法律，從事威脅俄羅斯國家安全的情報活動，勒令兩星期內離境。

俄羅斯外交部指英國政府不斷發表侵略性反俄言論，系統性對俄方實施非法的單邊限制，並追求地緣政治利益而支持烏克蘭政權，令烏克蘭衝突無意義地延長。俄方決定對30名英國公民實施制裁，包括英國副首相韋雅蘭、財政大臣李韻晴、內政大臣顧綺慧等，以回應英方的「敵對行動」。