華交通部長赴俄開會 推動北極航運合作

【本報綜合報道】中國交通運輸部部長劉偉周日至周一赴俄羅斯工作訪問，出席中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分委會第一次會議。他表示，中方願與俄方提升北極航運競爭力，攜手保障北極航行安全，推動極地船舶建造取得新進展，以實際行動落實兩國領導人共識。

促進極地船舶建造 劉偉周一在聖彼得堡與北極航道分委會俄方主席、原子能集團總經理利哈喬夫舉行會談。劉偉表示，北極航道分委會是中俄總理定期會晤委員會下成立的新工作機制，是兩國推動北極航道合作開發的重要平台，本次會議雙方就北極航道分委會機制架構、合作目標等達成一系列重要共識，取得豐碩成果。

利哈喬夫指出，成立北極航道分委會具歷史意義，原子能集團願與中國交通運輸部不斷深化北極航道航運、安全和極地船舶技術等各領域合作，積極推動中俄北極航道合作再上新台階。

會議聽取分委會下設的航運開發、航行安全、極地船舶建造和技術三個工作組的匯報，通過分委會條例並簽署會議紀要，明確相關共識和2025年重點工作。