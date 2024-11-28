特朗普擬接觸金正恩 冀讓半島局勢降溫

英國傳媒昨日報道，美國總統當選人特朗普的團隊正研究尋求與北韓領袖金正恩直接對話，希望透過新的外交努力減緩朝鮮半島地區的軍事衝突風險。

兩名知情人士透露，數名特朗普團隊成員認為特朗普直接接觸金正恩是最大的「破冰」機會，目前的對北韓政策討論仍有變數，特朗普也未做任何決定。知情人士稱，不知新的外交努力會有何成果，特朗普的初步目標是恢復與北韓的接觸，但未設定進一步的政策目標或精確時間表，而北韓問題可能因中東和烏克蘭等更緊迫的外交問題而需「讓路」。

特朗普在2017年上任總統後，隨即面對北韓第6次核試及頻頻試射導彈挑釁，他起初對北韓「極限施壓」，包括罕有地向朝鮮半島派出3個航空母艦打擊群，又直稱金正恩為「小火箭人」，揚言用「烈燄與怒火」攻擊北韓。後來，特朗普破天荒先後在新加坡、越南河內和兩韓板門店非軍事區與金正恩3度會面，北韓亦一度釋出善意，公開爆破豐溪里核試場坑道等。

中朝友好年未閉幕惹揣測 今年是中朝建交75周年，也是兩國最高領導人互致新年賀電宣布確定的「中朝友好年」。惟兩國4月舉行中朝友好年開幕式活動後，至今未舉行閉幕式，外界關注兩國關係是否生變。中國外交部發言人毛寧回應時僅稱，如有消息中方會及時發布。按照慣例，中朝友好年閉幕式年內應在北京舉行。全國人大常委會委員長趙樂際4月赴朝出席在平壤舉行的中朝友好年開幕式，並會見北韓領袖金正恩，彰顯兩國友誼。當時多方預測今年中朝人員交流將趨活躍，但至今未舉行類似的高級別交流，甚至出現兩國關係降溫的趨勢。本報綜合報道