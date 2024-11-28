聯國大會聲援巴人 華籲盡快止戰

【本報綜合報道】聯合國周二舉行「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會，中方向大會致賀電，指巴勒斯坦問題是中東問題的核心，關乎國際公平正義，當務之急是全面有效執行聯合國安理會有關決議，盡快停火止戰，緩和地區局勢。

賀電指出，巴勒斯坦問題的根本出路是把「兩國方案」落到實處，推動政治解決，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，實現巴勒斯坦人民建國權、生存權、回歸權。

指應落實「兩國方案」 中方始終堅定支持巴人恢復民族合法權利的正義事業，支持巴勒斯坦各派加強團結，落實《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》，實現內部和解；同時堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。中方將繼續與國際社會一道，共同推動平息戰火、停止殺戮，支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處繼續向加薩人民提供人道援助，推動巴勒斯坦問題回到「兩國方案」的正確軌道，早日得到全面、公正、持久解決。

哈馬斯一名高級成員昨日指，哈馬斯準備好就加薩戰事達成停火協議。哈馬斯已知會埃及、卡塔爾和土耳其的中間人準備好達成停火及換囚協議，但以色列阻礙進程。