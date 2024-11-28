以主動提停火 傳向特朗普「送禮」

【本報綜合報道】美國一名高級官員周二透露，在11月初舉行的美國大選前，以色列總理內塔尼亞胡要求美國總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein）到耶路撒冷會面，並且告知對方有一個以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議的窗口。

內塔尼亞胡與霍克斯坦於本月較早前會面，期間霍克斯坦指出如果以色列和真主黨對停火態度認真，他準備好在未來數周進行新一輪密集式談判，內塔尼亞胡同意。談判開始後，霍克斯坦向美國總統當選人特朗普過渡團隊通報了協議大致內容，並指有愈來愈大的機會可以達成協議。在過去24至48小時，協議進入最後敲定階段，霍克斯坦再向特朗普團隊通報，獲得特朗普一方似乎支持這項努力。以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）曾向特朗普團隊表明以方想與真主黨停火，作為特朗普明年1月上任前的「禮物」。