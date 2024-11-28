達共識前 以軍2分鐘轟20個目標

以軍周二下午向貝魯特南部20幢建築物發布疏散指令，其後派出8架戰機於極短時間內完成轟炸貝魯特南部，其中7個目標是真主黨資金管理和儲備地，包括金融機構「卡德哈桑協會」（Al-Qard Al-Hassan）總部、保險庫及分行，另外13個目標包括真主黨空中部隊中心、情報分支指揮中心、武器庫及軍事設施等。以軍發言人亦警告，伊朗資金和真主黨獨立收入來源都存放在卡德哈桑協會，以軍會打擊大批分行。

軍隊抵利塔尼河地區

另一邊廂，以軍第91師周二推進到黎南利塔尼河的東段及瓦迪‧薩魯基河谷地區（Wadi Saluki），是2000年以軍撤出黎南以來首次。利塔尼河下游被視為加利利地區和黎巴嫩山脈地區的分界線，1982年至2000年，長期成為以色列與黎巴嫩的分界線。以軍表示，停火生效後在黎巴嫩境內的禁區發現了一些車輛，其中有可疑人士，以軍開槍阻止後他們離開。