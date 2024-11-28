協議生效 以色列真主黨停火 60天內撤出黎南

5國設監督委會 美助訓練進駐黎軍 以色列與黎巴嫩真主黨戰鬥持續近14個月後，在美國和法國斡旋下昨日達成停火協議。協議列明，以軍和真主黨在未來60天內，需從黎巴嫩南部撤走。美國總統拜登期望雙方永久停止敵對，不會陷入另一個暴力循環。以色列總理內塔尼亞胡強調若真主黨違反協議，以軍將毫不猶豫反擊。

以色列安全內閣以10票贊成、一票反對，通過停火協議，於昨日凌晨4時正式生效。黎巴嫩派出5,000名士兵到南部，真主黨撤至利塔尼河以北及不能重建基礎設施，以色列逐步從黎巴嫩撤軍。各方同意成立一個5國組成的委員會，協助斡旋的美國、法國和聯合國維和部隊會負責監督停火。平民可返回以黎臨時邊界「藍線」兩側的家園，重建社區。

拜登表示，分別與以色列總理內塔尼亞胡和黎巴嫩總理米卡提通電話，兩人都指以黎政府已接受協議，並獲得真主黨同意。拜登形容美法斡旋達成以黎停火是好消息，會繼續推動加薩地帶停火。拜登強調不會派美軍到黎南，但會協助訓練黎巴嫩士兵。拜登指戰事是以色列、真主黨近年最血腥的戰鬥，以色列北部逾7萬人棲身難民營，黎巴嫩更有30萬人流離失所。停火協議的目標是雙方永久停止敵對，不會容許真主黨與其他恐怖組織再次危害以色列安全。

以總理提3接受理由 內塔尼亞胡感謝美方參與實現停火協議，並理解以色列將在執行協議時保持行動自由。他指接受停火的三大理由包括可專注應付伊朗威脅，讓以軍重整和補充武器庫，以及在加薩戰線孤立哈馬斯。真主黨則強調，是否遵守停火取決於以色列明確不會再發動攻擊，重申不容黎巴嫩利益受侵害。米卡提歡迎達成停火，形容是是邁向穩定和地區和平的關鍵一步。

平民歸家日期待公布 以軍發言人警告，黎巴嫩平民目前切勿返回黎南地區的家園，將公布平民歸家的安全日期。根據協議規定，以軍會繼續在黎南的陣地做好準備。美國官員透露，以軍不會即時撤出黎南，但必須在期限內撤走，真主黨需要後撤到利塔尼河以北，同一時間黎巴嫩軍隊將進駐黎南，過程不可能在一夜之間或幾天內完成。為了防止形成任何真空，當黎巴嫩軍隊部署並到達黎南，以軍就會撤出。本報綜合報道

停火前以色列遭真主黨火箭襲擊。（Getty Images圖片） 以黎停火協議撤軍地圖 以色列與黎巴嫩真主黨衝突時序