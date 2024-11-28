肇慶殯儀館提供 骨灰甕竟是燉盅

縣民政局稱正規採購 急棄用 廣東肇慶市德慶縣一名男子早前在殯儀館辦理喪事時，發現拿到的骨灰甕竟是燉盅。德慶縣民政局工作人員周二回應指，骨灰甕均通過正規渠道統一採購，剩餘的同款骨灰甕已全部棄用。

陳先生的妻子今年6月在醫院建議下接受引產手術，醫院告知按照國家規定，一定月齡的夭折胎兒要送往殯儀館處理。陳先生和妻子商量後，強忍悲痛把胎兒送到德慶縣殯儀館火化。殯儀館職員按照要求，在庫房內拿了一個小的骨灰甕給陳先生，陳先生當時沒有心情而沒有細看。骨灰甕不單獨收費，但喪事收費2,000多元人民幣（約2,170港元）。

男子發現與醫院營養品盅同款 陳先生因心情未能平復，一直把骨灰甕放在家中。他不久後到醫院辦事，意外發現醫院給病人燉營養品的燉盅，竟與家中的骨灰甕十分相似。他拍照後回家對比，證實兩者外觀相同，且骨灰甕還貼着燉盅標籤。

廠家為廣州一家家居科技公司，銷售茶具套裝、杯子、碟、碗及湯鍋等，未涉及殯葬用品。而陳先生家中的骨灰甕，確實是仍在銷售的同款燉盅。陳先生強調，反映問題不是為了賠償，而是想了解同樣事情是否發生在其他人身上。

德慶縣殯儀館表示，家屬辦理喪事可自帶骨灰甕，如沒有自帶由殯儀館免費提供。民政局殯改所工作人員，接到問題反映後到殯儀館實地調查，在庫房裏發現還有4、5個同款產品。此前殯儀館以合作形式經營，本月才收歸國有統一管理，以往存在管理不到位的問題，後續會逐步改進，也會嚴加管理購入殯葬用品的渠道。本報綜合報道